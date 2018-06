Abdeslam rechtvaardigt aanslagen Parijs: "Moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt" TTR

28 juni 2018

20u40

Bron: RTL France, Belga, L'Express 375 Nadat hij maandenlang weigerde mee te werken aan het onderzoek, heeft Salah Abdeslam vandaag toch gepraat over de aanslagen in Parijs tegen een Franse onderzoeksrechter. De terrorist betuigt geen spijt. Integendeel. " De moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt", zei hij. Dat bericht RTL France.

Abdeslam spreekt maar zelden als hij ondervraagd wordt door de rechter. Het was vandaag al de zevende keer dat hij voor de rechter verscheen, en voor het eerst deed hij verklaringen waarin hij de aanslagen rechtvaardigt. Hij bevestigde eerst en vooral dat hij geen advocaat wenst, maar "vertrouwen heeft in Allah", en startte daarna een tirade.

"Vergissingen van jullie leiders"

Hij haalde onder meer uit naar president Emmanuel Macron, "van wie de dorst voor macht en roem ertoe aanzetten om het bloed van moslims te doen vloeien". "Het zal niet meer veilig zijn op ons grondgebied zolang dat blijft duren", zei Abdeslam.

“We vallen jullie niet aan omdat jullie varkensvlees eten, wijn drinken of muziek beluisteren”, zei hij onder meer. “De moslims verdedigen zich alleen tegen wie hen aanvalt. Zet uw woede opzij en denk eens goed na, jullie ondergaan dit lijden door de vergissingen van jullie leiders."

Stilte

Alvorens zich weer in stilte te hullen, haalde Abdeslam opnieuw Allah aan. De onderzoeksrechter las twintig pagina's voor waarop allerlei vragen waren genoteerd, maar Abdeslam hield de lippen stijf op elkaar. Hij beantwoordde uiteindelijk geen enkele vraag, waarna hij terug werd gebracht naar zijn cel.

Abdeslam is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en die in Zaventem en Brussel, een half jaar later. De aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep IS. Abdeslam en zijn medeplichtige Sofiane Ayari werden in april in Brussel veroordeeld tot 20 jaar cel voor hun deelname aan een schietpartij op politieagenten in Vorst, drie dagen voor ze in Molenbeek werden opgepakt.

Aanvankelijk was Brussels Airport niet het doelwit van de daders. Dat schrijft L'Express. Normaal wilden ze naar een Franse kerncentrale rijden en daar wagens opblazen. Ze vreesden echter dat Abdeslam zou praten met de politie en dat ze hen zouden oppakken. Daarom veranderden ze van doelwit.