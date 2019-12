Abdelmadjid Tebboune verkozen tot nieuwe Algerijnse president SVM

13 december 2019

14u55

Bron: Belga 0 De 74-jarige ex-premier Abdelmadjid Tebboune is in de eerste ronde van de Algerijnse presidentsverkiezingen tot opvolger van Abdelaziz Bouteflika verkozen. Dat heeft de Nationale Kiesautoriteit (Anie) bekendgemaakt. De vroegere premier van Bouteflika behaalde een absolute meerderheid.

Tebboune kreeg 4,9 miljoen stemmen of 58,15 procent van het totaal. Er daagde slechts 39,83 procent van de 24 miljoen kiesgerechtigden op, een diepterecord. Her en der was er protest en raakten de kiesverrichtingen verstoord.

In de hoofdstad Algiers alleen al trokken tienduizenden mensen de straat op. Zij zagen in de vijf toegelaten kandidaten een voortzetting van het beleid van Bouteflika. Na massaal protest stapte die in april op.

De islamist Abdelkader Bengrina (57), die de steun kreeg van Bouteflika, werd tweede met 17,38 procent. Een andere naaste vertrouweling, Ali Benflis, werd met 10,55 procent slechts derde. Als leider van het Rassemblement national démocratique vlagde Azzedine Mihoubi met 7,26 procent als vierde af. Het vroegere FLN-lid Abdelaziz Belaïd was hekkensluiter met 6,66 procent.