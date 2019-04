Abdelkader Bensalah (77) benoemd tot interim-president van Algerije, maar het volk lust ook hem niet AW ADN

09 april 2019

12u36

Bron: Belga 0 In Algerije is de voorzitter van het Hogerhuis, de 77-jarige Abdelkader Bensalah aangesteld als interim-president. Dat beslisten beide kamers van het parlement met een grote meerderheid, een week na het aftreden van Abdelaziz Bouteflika. Duizenden demonstranten zijn de straat opgekomen om hun ongenoegen te uiten over de beslissing. Ze willen dat de oude elite helemaal verdwijnt, en dat snel gestart wordt met democratische hervormingen.

De benoeming van de 77-jarige Bensalah voor een periode van 90 dagen is wat de Algerijnse grondwet voorschrijft, maar wat de Algerijnen tegen de borst stuit is dat hij deel uitmaakt van de elite die al sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1962 aan de macht is. Ze vinden hem te oud, wereldvreemd en beschouwen hem als een bondgenoot van Bouteflika. Die moest na massaal protest opstappen als president.

In hoofdstad Algiers riepen duizenden studenten om zijn vertrek en dat van het hele “systeem”. De politie zette er traangas en het waterkanon in om hen uiteen te drijven. De vraag is nu hoe het machtige Algerijnse leger zal reageren nu blijkt dat de demonstranten ook Bensalah onaanvaardbaar vinden. De stafchef van het leger, Gaid Salah, had zich achter de demonstranten geschaard door te zeggen dat Bouteflika niet langer geschikt was om aan de macht te blijven.

Bij zijn aftreden beloofde Bouteflika dat er na 90 dagen verkiezingen zullen komen, die het startschot zouden zijn van een nieuw tijdperk. “We moeten werken om het Algerijnse volk toe te staan hun president zo snel mogelijk te kiezen”, zei Bensala vandaag aan het parlement.