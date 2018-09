Abby (14) werd ontvoerd en 9 maanden lang elke dag verkracht. Nu getuigt ze voor het eerst over de horror KVDS

06 september 2018

14u48

Bron: ABC, News.com.au 2 Ze was 14 toen ze gekidnapt werd op weg van school naar huis. 9 maanden lang werd de Amerikaanse Abby Hernandez vastgehouden en elke dag verkracht. Toen haar ontvoerder haar uiteindelijk liet gaan, was ze zó getraumatiseerd dat ze niets kon vertellen over wat ze had moeten doorstaan. Vijf jaar later spreekt ze voor het eerst.

9 oktober 2013: dat was de dag dat Abby Hernandez verdween. Het meisje uit Conway in de Amerikaanse staat New Hampshire was te voet op weg naar huis van school, maar kwam daar nooit aan. Er werd meteen een massale zoekactie op poten gezet, maar die had geen resultaat. 9 maanden later – op 21 juli 2014 – daagde ze even mysterieus weer op als ze verdwenen was. Zwak en uitgemergeld. En niet in staat om te vertellen wat ze had meegemaakt.

Robotfoto

De politie slaagde er wel in om een robotfoto te maken van haar kidnapper op basis van een beschrijving die het meisje van hem gaf. Maar het duurde nog een week eer Abby de moed had om zijn naam te onthullen: Nathaniel Kibby (39). Die naam had ze zien staan in een kookboek bij de man thuis, maar ze vreesde dat hij weer achter haar aan zou komen als ze zijn identiteit verklapte.





Enkele dagen later werd de man opgepakt. Er volgde een proces en daarop werd hij veroordeeld tot minstens 45 jaar cel voor onder meer ontvoering, vrijheidsberoving en verkrachting. De jonge vrouw woonde de rechtszaak bij, maar weigerde toen te reageren in de media. Tot nu dus.

In een openhartig interview met het programma 20/20 dat morgen wordt uitgezonden op tv-zender ABC, onthult ze (intussen 19) voor het eerst iets over de gruwel die ze meemaakte. Zo zou Kibby haar een lift aangeboden hebben op de dag dat ze verdween. Ze was naar huis aan het wandelen en haar voeten deden pijn door haar schoenen. Daarom stapte ze in.

Taser

Al snel ging haar ontvoerder tot de actie over. Op weg naar zijn afgelegen huis zo’n 30 kilometer verderop gaf hij haar verscheidene keren een stroomstoot met een taser. Thuis aangekomen sloot hij haar op in een scheepscontainer en randde hij haar aan. (lees hieronder verder)

Dat laatste werd een constante gedurende de 9 maanden dat hij haar vasthield. Soms gebeurde het in de container, maar soms ook terwijl ze vastgeketend lag aan zijn bed. Hij deed haar een luier aan, verdoofde haar en installeerde een systeem waardoor ze water kon drinken als hij er niet was. Zijn naam zei hij niet. Hij eiste dat ze hem ‘meester’ zou noemen.

Elektrische halsband

In het interview vertelt het meisje dat Kibby haar dwong om een elektrische halsband te dragen, zoals een hond. “Hij zei: ‘Weet je, ik denk erover om je iets te geven dat een beetje menselijker is om je stil te houden.’”, aldus Abby. “’Ik denk aan een elektrische halsband.’ Ik herinner me dat hij die rond mijn nek deed en zei dat ik moest proberen te roepen. Ik begon langzaam mijn stem een beetje te verheffen en kreeg meteen een schok. ‘Oké, nu weet je hoe dat voelt’, zei hij daarop.” (lees hieronder verder)

Om ervoor te zorgen dat ze er niet vandoor zou proberen te gaan of hulp zou proberen te zoeken, vertelde hij haar dat hij een ontstekingsmechanisme op de deur had aangesloten. “Er zaten draden en schroeven aan vast en hij zei dat als er iemand zou proberen binnen te komen, alles in vlammen op zou gaan. Ik was de hele tijd bang dat het zou gaan branden. Er was ook een camera met een knipperend lampje erop, waardoor ik dacht dat hij me de hele tijd in de gaten hield.” (lees hieronder verder)

In juli 2014 besloot Kibby plots om haar te laten gaan. Hij had Abby tijdens haar gevangenschap verplicht om valse bankbiljetten te maken, maar de politie had er enkele ontdekt bij een prostituee en daardoor sloeg hij in paniek. Hij vreesde dat het spoor naar hem zou leiden en liet haar gaan met de woorden dat hij “alles moest laten verdwijnen, ook jou”. Tijdens zijn proces verklaarde hij zelf dat hij het meisje liet gaan omdat hij vond “dat hij haar genoeg geterroriseerd had”.

Apocalyps

Zijn buren omschreven hem voor de rechter als een eenzaat die geobsedeerd was door wapens en ervan overtuigd was dat er een Apocalyps op handen was. Ze bekenden dat ze wel verwacht hadden dat hij op zeker moment de trappers zou verliezen en iets gewelddadigs zou doen, maar hadden niet gedacht dat hij ooit een kind zou ontvoeren.

Abby maakte in de rechtbank overigens een opmerkelijk optreden. Ze confronteerde haar ontvoerder, maar bedankte hem ook omdat hij haar had laten gaan. “Ik wil dat je weet dat ik dankbaar ben omdat je me mijn vrijheid hebt teruggegeven en omdat ik dankzij jou weer van mijn leven kan genieten. Sommige mensen noemen je misschien een monster, maar ik heb je altijd als een mens gezien. Mijn leven werd een heel stuk moeilijker na dit, maar toch vergeef ik het je.”

Aanvankelijk pleitte Kibby onschuldig, maar hij veranderde van mening in ruil voor een strafvermindering.