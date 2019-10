AB InBev zegt dat concurrent zijn recept van "Bud Light" stal PVZ

20 oktober 2019

18u48

Bron: Bloomberg, Belga 0 's Werelds grootste brouwer, AB InBev, heeft zijn rivaal MillerCoors ervan beschuldigd de recepten van zijn bieren "Bud Light" en "Michelob Ultra" te hebben gestolen. De beschuldiging is een nieuwe episode in een al langer aanslepend juridisch dispuut tussen beide brouwers.

MillerCoors zou de recepten in handen hebben gekregen via voormalige werknemers van AB InBev die het had aangetrokken. In de recepten zouden onder meer de exacte mix van hop en gerst staan, het gewicht en het volume van bepaalde ingrediënten. Zaken die AB InBev beschouwt als "uiterst waardevolle" informatie voor concurrenten.

"Als de ingrediënten zo geheim zijn, waarom geeft AB InBev dan tientallen miljoenen dollars uit om de hele wereld te laten weten wat er in Bud Light zit? En waarom staan ze in grote letters op de verpakkingen?", reageerde een woordvoerder van MillerCoors al volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De nieuwe beschuldiging is een onderdeel van een al langer aanslepend geschil. Dat begon toen MillerCoors naar de rechter stapte omdat AB InBev in een reclamecampagne, die begon tijdens de populaire Super Bowl van 2018, zou suggereren dat de light-bieren van MillerCoors maïssiroop zouden bevatten.

Begin september zei een rechter dat AB InBev de boodschap "bevat geen maïssiroop" moest verwijderen van de verpakkingen van Bud Light.