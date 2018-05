AB InBev produceert ontbijtdrank uit bierresten rvl

03 mei 2018

15u19

Bron: Belga 5 AB InBev heeft een voedselrijke ontbijtdrank ontwikkeld op basis van de droge graanresten die overblijven na het brouwen van bier. De drank wordt in het kader van een pilootproject verkocht aan de oostkust van de VS. De technologie hiervoor werd ontwikkeld in AB InBev's Global Innovaton & Technology Center in Leuven, waar een team nog andere voedingsproducten ontwikkelt op basis van deze graanresten.

De graanresten werden tot nog toe voor 90 procent geleverd aan landbouwers voor dierenvoeding. De resterende 10 procent werd als afval weggegooid. Het Leuvense labo ontwikkelde een uniek fermentatieproces om de voedingswaarde van de graanresten stabiel te houden en de nutritionele waarden eruit te halen zodat het menselijk darmstelsel ze kan opnemen.

Ook voor de schaalvergroting met het oog op productie werd een oplossing uitgewerkt. Het eerste resultaat is de duurzame plantaardige granendrank 'Canvas', die vorig jaar als start-up gelanceerd en momenteel in de VS verkocht wordt in vijf varianten: Original, Cocoa, Latte, Matcha en Chai.

Volgens biochemisch specialist Jorge Gil-Martinez, die aan de basis lag van de technologie, is de Canvas-drank wegens de aanwezigheid van voedingsvezels, plantaardige proteïnen, essentiële vetten en een mix van smaakvolle ingrediënten niet alleen smaakvol, maar ook zeer gezond. Elke flesje heeft 39 procent van de dagelijks aanbevolen waarde aan voedingsvezels, klinkt het. Deze hebben een positief effect op de darmflora en de algemene gezondheid. Door de aanwezigheid van plantaardige proteïne kan het bovendien als vervanger dienen voor proteïne van dierlijke oorsprong.

Na de oostkust wordt de drank binnenkort ook verkocht aan de westkust van de VS. Na analyse van de reacties van de consumenten zal de drank ook in Europa worden gelanceerd.

Graanresten

AB InBev streeft ernaar om in de toekomst graanresten te hergebruiken in een gespecialiseerde eenheid op de brouwerijsites zelf. Door deze technologie op termijn op industriële schaal toe te passen in Europa, verwacht de brouwer jaarlijks ook 5.000 ton CO2 te kunnen besparen. Momenteel beschikt AB InBev wereldwijd jaarlijks over 1 miljoen ton droge graanresten die overblijven na het brouwproces. De Schutter wou donderdag nog geen details geven over welke andere voedingsproducten AB InBev op basis van deze graanresten in de toekomst op de markt wil brengen. Er is volgens hem een heel gamma mogelijk, van zuivel tot bakkerijproducten ...