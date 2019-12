Aartspriester Notre-Dame: “50 procent kans dat kathedraal niet gered kan worden” LH

25 december 2019

19u10

Bron: AP, Euronews 2 Gisteren kon de kerstviering voor het eerst in meer dan twee eeuwen niet in de Notre-Dame plaatsvinden. Volgens rector-aartspriester Patrick Chauvet zijn er genoeg redenen om niet al te optimistisch te zijn over de toekomst van de kathedraal, die in april zwaar verwoest werd door een brand. Chauvet zegt dat het monument zo fragiel is dat er 50 procent kans is dat het niet meer gered kan worden.

Het was gisteravond de eerste keer sinds 1803 dat er geen kerstviering kon plaatsvinden in de kathedraal. De spits van het 12e-eeuwse gotische monument stortte tijdens de verwoestende brand op 15 april dit jaar volledig in en ook de dakconstructie werd verwoest. Nu het dak de stenen constructie niet meer stabiel kan houden, zijn de gewelven cruciaal om het monument staande te houden, maar ook die zijn kwetsbaar.

De gewelven worden bedreigd door steigers die voor de brand in de kathedraal waren opgebouwd in het kader van een renovatie. “We moeten de steigers volledig verwijderen om het gebouw veilig te maken”, zegt Chauvet aan het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) naar aanleiding van de kerstavondviering in een nabijgelegen kerk in Parijs.

Moeilijkste deel

“Er is 50 procent kans dat de kathedraal kan gered worden. Er is ook 50 procent kans dat de steigers op de drie gewelven vallen als we ze verwijderen.” Chauvet noemt het veilig verwijderen van de steigers, zonder de kathedraal verder te beschadigen of andere problemen te veroorzaken, het moeilijkste onderdeel van het opruimwerk.

Volgens de aartspriester kan de restauratie daardoor niet voor 2021 beginnen, daarna zal het nog drie jaar voor het gebouw weer veilig genoeg is om te openen voor het grote publiek. De volledige restauratie zal nog langer duren.

Dat is alvast een streep door de rekening van Frans president Emmanuel Macron, die wil dat de restauratie tegen 2024 voltooid is omdat dat jaar in Parijs de Olympische Spelen plaatsvinden. Experts hebben echter al hun bedenkingen geuit bij die timing.

