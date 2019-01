Aartsconservatieve geestelijke verliest opnieuw zaak over Holocaustontkenning AW

31 januari 2019

13u21

Bron: Belga 0 Het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg heeft maandag een klacht van de aartsconservatieve Britse geestelijke en ontkenner van de Holocaust Richard Williamson tegen de Duitse staat als ongegrond afgewezen.

De Britse oud-bisschop was in Duitsland wegens verklaringen in een interview over de Holocaust tot een boete veroordeeld. Williamson ontkende tijdens een opgenomen gesprek met een Zweedse televisiejournalist, het bestaan van gaskamers voor de uitroeiing van de Joden. Het interview werd opgenomen in het seminarie in het Beierse Zaitzkofen.



Vrijheid van meningsuiting

De geestelijke zag in zijn veroordeling een schending van zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Hij verklaarde voor de rechtbank dat het interview bedoeld was voor het Zweedse publiek, waar ontkenning van de Holocaust niet strafbaar is. De rechters waren echter van mening dat Williamson kon verwachten dat zijn uitspraken ook in Duitsland op belangstelling mocht rekenen, alleen al in verband met de geschiedenis van het land.

Williamson had ook geen afspraken gemaakt met het Zweedse televisiestation om uitzendingen in Duitsland te voorkomen. De Duitse rechtbanken zouden terecht hebben besloten dat de uitspraken van Williamson in Duitsland strafbaar waren, vooral omdat de geestelijke die op Duits grondgebied had gemaakt.