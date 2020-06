Aartsbisschop vult kathedraal met meer dan 5.000 foto’s van overleden coronaslachtoffers TTR

15 juni 2020

10u16

Bron: Reuters 0 Met een krop in de keel bracht de aartsbisschop van Lima, Carlos Castillo, gisteren tijdens een misviering een eerbetoon aan de overleden coronaslachtoffers in Peru. De geestelijke had de stoelen en de muren van de kathedraal bedekt met meer dan 5.000 foto’s van Peruvianen die stierven aan de gevolgen van het coronavirus.

“Het zou vreselijk zijn als er nog meer foto’s zouden bijkomen”, zei Castillo tijdens zijn homilie. De man uitte ook kritiek op de politici in Peru. Volgens hem is het gezondheidssysteem vooral “gebaseerd op egoïsme en op zaken die betuigen van weinig solidariteit”. Veel Peruvianen konden geen beroep doen op de gezondheidszorg zonder in financiële problemen te komen, zo vertelde de aartsbisschop verontwaardigd.

Castillo vulde samen met zijn medewerkers dagenlang de kathedraal met afbeeldingen van de slachtoffers: moeders, vaders, dokters, agenten, brandweerlieden, schoonmakers, baby’s en grootouders die hun kleinkinderen omarmen. Het eerbetoon leverde aangrijpende beelden op die de internationale media bereikten.

In Peru stierven zeker 6.400 mensen aan de gevolgen van Covid-19, meer dan 225.000 anderen raakten besmet. Dat blijkt uit de cijfers van de gerenommeerde Johns Hopkins-universiteit.