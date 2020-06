Aardverschuiving in noorden van Noorwegen sleurt huizen de zee in: “Heb gerend voor mijn leven” Sami Kappé

04 juni 2020

11u52

Bron: AD.nl 12 Angstige momenten in de Noorse plaats Alta, waar een aardverschuiving acht huizen heeft verwoest. Op beelden, gemaakt door een buurtbewoner, is te zien hoe de huizen in een mum van tijd in de zee verdwijnen. “Eerst hoorde ik een knal, daarna moest ik rennen voor mijn leven.”



De aardverschuiving in Noorwegen begon gisteren rond 15.30 uur in de noordelijke plaats Alta. Meteen na de eerste meldingen startten de hulpdiensten een reddingsoperatie ter zee en vanuit de lucht.

Een knal

Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. Eén persoon werd geëvacueerd uit een nabijgelegen pand, de instabiliteit van de bodem hield nog enkele uren aan. De materiële schade is wel groot. Op foto's van na het gebeuren is te zien hoe een wit huis op zijn kop op de brakke grond ligt.



Jan Egil Bakkeby was in het huisje waar hij en zijn vrouw overnachtten broodjes aan het smeren, toen hij opeens een knal hoorde. “Het klonk eerst alsof er nog iemand anders in het huis aanwezig was”, zegt Bakkeby tegen de Noorse krant Altaposten.

Meegesleurd

Omdat Bakkeby het niet vertrouwde, rende hij naar buiten. Eenmaal hoog op een heuvel zag hij wat er gebeurde met een groot stuk grond waar zeker acht huizen, vooral vakantiewoningen, op staan. In enkele seconden werd de grond met bebouwing en bomen meegenomen door de zee.

De Noor en zijn vrouw hadden het huisje al negentien jaar lang in hun bezit voordat het werd verwoest. Drie uur na de aardverschuiving vertelde hij aan de krant: “Je kan wel zeggen dat ik heb moeten rennen voor mijn leven.”

Volgens de Noorse autoriteiten is het aannemelijk dat er de komende tijd meer van dit soort grondverschuivingen plaatsvinden. De dienst laat weten de situatie in de gaten te houden.



