Aardschok in noordwesten van Catalonië, gevoeld tot in Barcelona ADN

03 april 2019

20u57

Bron: ANP 0 Het noordwesten van de Spaanse regio Catalonië is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,2.

Het epicentrum lag in de Pyreneeën, in de dunbevolkte gemeente Ribera de Urgellet. De schok werd gevoeld tot in Barcelona, bijna 120 kilometer verderop.



Het was volgens Spaanse media de zwaarste beving in de regio in decennia, maar er zijn geen meldingen van schade of slachtoffers.

