Aarde blijft maar beven in Puerto Rico: al ruim 100 schokken gevoeld in twee weken IB/redactie

12 januari 2020

01u47

Bron: AD 1 De inwoners van Puerto Rico durven amper meer te gaan slapen uit angst voor de vele aardbevingen die het eiland sinds 28 december troffen. In totaal werden door de bewoners meer dan 100 schokken gevoeld, waarvan er meer dan 70 zwaarder waren dan 3.5 op de schaal van richter.

Het aantal officieel geregistreerde aardbevingen ligt niettemin nog vele malen hoger, boven de 1200. Zaterdag kwam daar weer een zware aardbeving bovenop. Het centrum van de beving, met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter, lag 5 kilometer onder de zuidelijk gelegen kuststad Guánica.

Volgens experts heeft de enorme golf van bevingen te maken met de Noord-Amerikaanse plaat en de Caribische plaat die elkaar ter hoogte van het eiland met grote kracht raken.

Noodtoestand

De autoriteiten van Puerto Rico hebben inmiddels de noodtoestand afgekondigd. Het Caraïbische eiland is de schade van de orkanen Irma en Maria in 2017 nog altijd niet te boven. Daarom komen deze klappen extra hard aan, al valt het aantal slachtoffers vooralsnog mee. Een 73-jarige man kwam in de stad Ponce om het leven toen een muur op hem instortte. En er vielen een onbekend aantal gewonden.

Hoe groot de schade precies is, is moeilijk in te schatten door de nog altijd gebrekkige infrastructuur op het eiland. Vooral de materiële schade aan gebouwen en wegen is groot. Ook is op veel plekken de elektriciteit uitgevallen. En dat is voor de inwoners, die toch al grote moeite hebben met de wederopbouw na de orkanen, een extra hard gelag. Zeker 4000 mensen hebben een schuilplaats opgezocht uit angst voor nieuwe schokken of vanwege de grote schade aan hun huis.

Na een verzoek om noodhulp van de regering heeft de staat Californië 31 mensen, die zijn gespecialiseerd in rampsituaties, naar Puerto Rico gestuurd. De groep bestaat uit experts op het gebied van crisisbeheer, veiligheid, bouwkunde, afvalverwerking en crisishulp.