Aarde beeft opnieuw, deze keer in Papoea-Nieuw Guinea KVDS

15 juli 2019

11u47

Bron: Belga, Reuters 1 Een zware aardbeving heeft vanmorgen Papoea-Nieuw Guinea getroffen, zo meldt het Amerikaans Geofysisch Instituut USGS. De beving gebeurde om 10.21 uur Belgische tijd en had een magnitude 6,4. Op de Filipijnen, in Australië en in Indonesië beefde de aarde afgelopen weekend ook al.

Het epicentrum bevond zich vanmorgen 25 kilometer ten noorden van Kandrian, op een diepte van 33 kilometer. Er zou voorlopig geen schade gemeld zijn. In het gebied zouden wel vaker aardbevingen voorkomen.

Naschokken

Vanmorgen werden ook de Molukken - een eilandengroep in Indonesië - getroffen door een reeks naschokken, na de zware aardbeving van gisteren. Die had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter en eiste twee levens. Honderden mensen ontvluchtten hun huizen. Tientallen woningen en gebouwen raakten beschadigd.





Zaterdag beefde de aarde ook al op de Filipijnen (5,5 op de schaal van Richter) en gisteren in Australië (6,6 op de schaal van Richter). Op de Filipijnen vielen zeker 25 gewonden en was er materiële schade.