Aardbevingseiland in Pakistan terug in de zee verdwenen

12 juli 2019

14u57

Bron: LiveScience 0 In Pakistan is het eiland ‘Zalzala Jazeera’ even plots verdwenen als het zes jaar geleden verscheen. In 2013 dook het eiland plots op na een hevige aardbeving. Inmiddels werd het terug opgeslokt door de golven van de Arabische zee.

Het eiland ‘Zalzala Jazeera’ of aardbevingseiland was een recent gevormd eiland voor de kust van Pakistan. Het dook daar plots op na een aardbeving met magnitude 7.7, als resultaat van een moddervulkaan.



Het eiland was uiteindelijk 100 bij 200 meter groot en stak zo’n negen meter boven de zeespiegel uit. Het bestond uit modder, zand en vulkanisch gesteente waardoor het eiland niet bepaald bewoonbaar was.



Nu tonen enkele satellietbeelden van NASA aan dat het eiland volledig verdwenen is. En dat is helemaal niet eigenaardig volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. “Eilanden die voortkomen uit moddervulkanen komen en gaan”, legt NASA uit.



Zalzala Jazeera is trouwens niet volledig van de aardbol verdwenen. Wie goed naar de foto’s kijkt, ziet een kleine vlek op de plaats waar het eiland lag. En misschien duikt Zalzala Jazeera over een tijdje terug op. Dat gebeurde in het verleden ook al met soortgelijke eilandjes waaronder Malan Island, dat zo’n drie kilometer voor de kust van Pakistan ligt.