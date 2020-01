Aardbeving van magnitude 4,5 bij Iraanse kerncentrale TT

08 januari 2020

09u54

In het zuidwesten van Iran heeft zich een aardbeving van magnitude 4,5 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse instituut USGS. In het gebied bevindt zich de kerncentrale van Bushehr.

De beving gebeurde op een diepte van 10 kilometer en op 17 kilometer ten zuidoosten van de stad Borazjan, aldus het Amerikaanse instituut. De aardschok was voelbaar in Bushehr, waar zich de kerncentrale bevindt, aldus het Iraanse staatspersagentschap IRNA. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers, aldus het agentschap.

De centrale produceert 1.000 megawatt en is door Rusland gebouwd na jaren van vertraging. Pas in september 2013 werd de centrale opgeleverd.

In het gebied komen regelmatig aardbevingen voor. Eind december vond er al een aardbeving plaats nabij Bushehr, in 2013 vielen er 37 doden bij een andere aardbeving.