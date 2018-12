Aardbeving van 6,2 schudt stenen beelden van Paaseiland door elkaar AW

19 december 2018

13u50

Bron: Belga 0 Een aardbeving met een kracht van 6,2 op de Schaal van Richter heeft dinsdagnacht het Paaseiland door elkaar geschud. Het epicentrum bevond zich in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan op een diepte van bijna tien kilometer.

Dat meldde de US Geological Survey (USGS). Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend. Er wonen ongeveer 6.000 personen op het eiland, dat beroemd is voor zijn honderden moai (stenen beelden).