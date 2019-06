Aardbeving treft westen van Frankrijk: schade lijkt mee te vallen Tom Tates

21 juni 2019

15u59

Bron: AD.nl 0 Een voor het westen van Frankrijk ongebruikelijke aardbeving, met een kracht van 5,1 op de Schaal van Richter, heeft daar vandaag veel mensen opgeschrikt. De beving is in grote delen van het land aan met name de benedenloop van de rivier de Loire gevoeld.

Het epicentrum van de beving, die plaatsvond om iets voor 9 uur vanmorgen, lag bij het dorp Bressuire, op zo’n 300 kilometer ten zuidwesten van Parijs. In eerste instantie gingen specialisten uit van een lichtere aardbeving. De kracht daarvan werd echter naar boven bijgesteld. Er is nog geen schade gemeld. Volgens Franse media werden de schokken op veel plekken wel goed gevoeld en werd tientallen keren naar het nationale alarmnummer en de brandweer gebeld. Volgens de jongste berichten hoefde nergens bijstand te worden verleend en raakte niemand gewond.

Wel vaker

In Frankrijk komen elke vier tot vijf jaar wel eens, vooral lichte aardbevingen voor. Jaarlijks worden tientallen, niet noemenswaardige schokjes gemeten. De aardbeving van vanmorgen volgt op een beving eind maart dit jaar op circa 50 kilometer ten noorden van Bordeaux. De kracht daarvan was 4,9 op de Schaal van Richter. De schade van die beving viel mee. In april werd in Frankrijk nog een beving van 3,6 gemeten.

Eens per 100 jaar

De laatste aardbeving in Frankrijk waarbij dodelijke slachtoffers vielen was in 1909. Die had een kracht van 6,0 en vond plaats ter hoogte van de stad Lambesc in de Provence. In totaal 46 mensen overleefden de zware aardbeving niet. Ook werd destijds melding gemaakt van 250 gewonden. De betreffende beving was de zwaarste die Frankrijk ooit trof. Volgens wetenschappers komt een zware beving in Frankrijk zeer waarschijnlijk eens per 100 jaar voor. Dat zou betekenen dat er dit jaar nog een zwaardere volgt.

“Niet voorbereid”

De Franse seismoloog Remy Bossu vertelde in 2014 in een interview dat Frankrijk ‘totaal niet voorbereid is’ op een zware aardbeving. “Veel historische gebouwen zullen bij een zware beving beschadigd raken”, verwacht hij. Dat gebeurt volgens hem vooral als het epicentrum van een beving in een stad ligt. “Als het 10 kilometer buiten een stad in een landelijk gebied plaatsvindt, zal het allemaal wel meevallen.”

