Aardbeving treft Iran nabij kerncentrale LB

19 april 2018

11u41 2 Een aardbeving met een kracht van 5.9 op de schaal van Richter heeft vanochtend de zuidelijke Iraanse provincie Bushehr getroffen, op amper 100 km van de enige kerncentrale van het land. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. De beving werd ook in Bahrein en andere gebieden rond de Perzische Golf gevoeld.

De Iraanse staatstelevisie meldt geen schade aan de kerncentrale, die al eerdere aardbevingen doorstond en gebouwd werd om bevingen te doorstaan.

Het epicentrum van de beving lag nabij de stad Kaki, volgens het Rode Kruis in een schaarsbevolkt gebied. In Bahrein melden mensen op sociale media dat ze de beving voelden en dat wolkenkrabbers werden geëvacueerd. Volgens het Amerikaanse geologisch instituut USGS vond de beving plaats op een diepte van 10 km. Bevingen dichter bij het aardoppervlak veroorzaken meer schade.

Bij een aardbeving met een kracht van 6.6 werd de historische Iraanse stad Bam in 2003 met de grond gelijkgemaakt, er vielen toen 26.000 doden. Ook Bam ligt dicht bij de kerncentrale, die toen geen schade leed. In november 2017 was er een beving van 7.3 in de bergrijke grensstreek tussen Iran en Irak, daarbij vielen in Iran 530 doden en duizenden gewonden. In Irak vielen negen doden en 550 gewonden, allemaal in de Koerdische regio.

