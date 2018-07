Aardbeving treft Iran: minstens 25 gewonden kv

23 juli 2018

04u20

Bron: Reuters 0 Het zuidoosten van Iran is vanochtend getroffen door een aardbeving. Daarbij raakte minstens 25 mensen gewond. Gisteren vielen nog zo'n 290 gewonden bij een aardbeving in het westen van het land.

Reddingsteams zijn naar 40 getroffen dorpen gestuurd, deelde de lokale Rode Kruiswoordvoerder mee aan nieuwsagentschap ISNA. Tot nu toe staat de teller op 25 gewonden. Die werden naar ziekenhuizen in de stad Kerman overgebracht. Acht mensen verblijven nog in het ziekenhuis, de overigen mochten weer beschikken, zegt Houshang Bazvand, governeur van de getroffen provincie Kermanshah.

De Amerikaanse Geologische Dienst USGS zegt dat de aardbeving een kracht had van 5.5 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag op 37 kilometer van de stad Kerman. De aardbeving was volgens de USGS echter zeer oppervlakkig en vond plaats op zo'n tien kilometer diepte. Daardoor werd haar effect zwaarder gevoeld.

Het is al de vierde aardbeving in Iran in twee dagen tijd. Zondag werd het westen van het land getroffen door een beving met een kracht van 5.9. Daarbij raakten minstens 287 mensen gewond. Enkele uren eerder werd de zuidelijke provincie Hormozgan getroffen door twee andere aardbevingen. Daarbij zouden gebouwen beschadigd zijn, maar geen slachtoffers gevallen zijn.

Breuklijnen

Iran ligt op enkele grote geologische breuklijnen en kreeg in het verleden al te kampen met meerdere verwoestende aardbevingen. In november vorig jaar stierven nog minstens 620 mensen na een aardbeving met een kracht van 7.3 in de provincie Kermanshah.

Een aardbeving met een kracht van 6.6 kostte in 2003 in de provincie Kerman het leven aan 31.000 mensen. De historische stad Bam werd met de grond gelijk gemaakt.