Aardbeving treft Franse westkust EB

12 februari 2018

08u36

Bron: ANP 0

Het westen van Frankrijk is in de nacht van zondag op maandag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 4,8. Het epicentrum van de beving was in Saint-Hilaire-de-Voust, een dorp aan de rand van de regio Vendée.

Er zijn geen slachtoffers gevallen. De hulpdiensten kregen vooral veel meldingen van mensen die zeiden wakker te zijn geschrokken van lawaai, melden Franse media.

De Vendée is het gevoeligste gebied in het land voor aardbevingen. In juni 2001 werd de regio getroffen door een beving met een kracht van 4,9.

Felt #earthquake M4.8 strikes 75 km W of #Poitiers (#France) 15 min ago. Please report to: https://t.co/HT3q0w0X5m pic.twitter.com/WBPagqMlOu EMSC(@ LastQuake) link