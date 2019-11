Aardbeving treft Chili tijdens protesten in Santiago

05 november 2019

Bron: Belga

In Chili heeft maandag in het centrum van het land een aardbeving plaatsgevonden met een magnitude van 6, meldt het Amerikaanse Geofyisch Instituut USGS. De beving was te voelen in hoofdstad Santiago, waar tienduizenden demonstranten op straat waren gekomen om te betogen tegen de regering. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers of schade.