Aardbeving schrikt regio rond Italiaans vakantieoord Rimini op ADN

18 november 2018

16u27

Bron: ANP 0 Een aardbeving met een kracht van 4,2 heeft de regio rond het Italiaanse vakantieoord Rimini opgeschrikt. Er zijn momenteel geen meldingen van schade of doden en gewonden, volgens de civiele bescherming.

De beving vond vanmiddag plaats in de buurt van Santarcangelo di Romagna, in de regio Emilia-Romagna, op een diepte van ongeveer 43 kilometer.



Italië wordt vaak getroffen door aardbevingen, waarvan sommige zelfs bij een geringe omvang ernstige schade hebben aangericht. Twee jaar geleden heeft een aardbeving met een kracht van 6,2 bij Amatrice in Midden-Italië aan bijna 300 mensen het leven gekost.

#earthquake #groundshaking #terremoto #scuotimento #Santarcangelo_diRomagna #Italy

18 November 2018 at 12:48:45 (UTC)

mag (Mw) 4 #ISMD AUTOMATIC-REPORT at https://t.co/kcffCYBeSV

more information at https://t.co/HExOm5WmTx pic.twitter.com/0Aq3E9KgMH ISMD ingv terremoti(@ ismdINGV) link

Terremoto 4 km E Santarcangelo di Romagna (RN) - Magnitudo (ML) 4.2 - 18/11/2018 13:48:45 - https://t.co/eUF0V0Tquo pic.twitter.com/EXYZ03jF75 MeteoInItaly(@ MeteoInItaly) link