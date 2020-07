Aardbeving met magnitude van 4,6 treft Kabul jv

06 juli 2020

20u12

Bron: AFP 0 De Afghaanse provincie Kabul is opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 4,6. Dat meldt het Amerikaans geofysisch instituut USGS. Het epicentrum van de beving bevond zich op enkele tientallen kilometers van de gelijknamige Afghaanse hoofdstad.

De beving deed zich voor om 20.36 uur lokale tijd - iets na 18 uur bij ons - in het district Paghman, in de provincie Kabul.

Over mogelijke slachtoffers of schade is op dit moment nog niets bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.