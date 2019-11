Aardbeving met magnitude van 3,9 in zuiden van Duitsland jv

04 november 2019

06u23

Bron: ATS/BELGA 0 Een aardbeving met een magnitude van 3,9 heeft vannacht plaatsgevonden het zuiden van Duitsland. Er zijn voorlopig geen meldingen van schade.

De beving deed zich voor om 1.59 uur in de ochtend. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich in Abstadt, een stad op zo'n veertig kilometer van Stuttgart, op een diepte van 6,6 kilometer. De politie ontving verschillende oproepen van burgers die wakker zijn geworden door de beving, stelt ze op Twitter.

In september vonden verschillende trillingen plaats in de regio, maar de meeste werden niet gevoeld.

Volgens de seismologische dienst ETH in Zürich was de schok voelbaar in een deel van Zwitserland.

Estimated population in the felt area: 500,000 inhabitants pic.twitter.com/dLShIw6FKv EMSC(@ LastQuake) link

Meer over Stuttgart

Twitter

Abstadt

Zürich

Zwitserland

Duitsland

ramp

aardbeving