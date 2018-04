Aardbeving met magnitude 6,8 treft Bolivia

Jolien Meremans

02 april 2018

17u32

Bron: FOX

Bolivia werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,8. De aardebeving vond plaats in ten zuidoosten van Tarija. Over de schade die de aardbeving aanrichtte, is nog niets bekend.