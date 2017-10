Aardbeving met magnitude 6,8 in Stille Oceaan ib

Bron: Belga 0 thinkstock De oceaan en koraalriffen rond Nieuw-Caledonië. In de Stille Oceaan voor de kust van de archipel Nieuw-Caledonië heeft zich een aardbeving met een kracht van 6,8 voorgedaan. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS. Het epicentrum bevond zich op 15 kilometer onder de zeebodem en 117,48 kilometer ten oosten van de stad Tadine op de Loyaliteitseilanden.

Nieuw-Caledonië bevindt zich in de zogenoemde Pacifische Ring van Vuur, een vaak door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen getroffen hoefijzervormige zone langs de kusten van de Stille Oceaan. Na de aardbeving is er geen tsunamiwaarschuwing van kracht. Er zijn ook nog geen meldingen van slachtoffers of schade.





