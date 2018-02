Aardbeving met magnitude 6,1 treft Taiwan Jolien Meremans

04 februari 2018

16u01

Bron: Reuters 0 Het Oosten van Taiwan werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,1. De aardbeving startte rond 22 uur plaatselijke tijd. In verschillende delen van het Tailuge-gebied was de aardverschuiving te voelen. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld.

In het oosten van Taiwan was vandaag een aardbeving met een magnitude van 6,1 te voelen. Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 24 kilometer ten noordoosten van de Hualien County Hall, hoofdstad van het arrondissement Xiàn, op een diepte van 17 kilometer.

Eerder vandaag meldde het Central Weather Bureau (CWB) al een aardbeving met een magnitude van 5,3. In bepaalde delen van de provincie, waaronder Niudou, was er toen een intensiteit van 3 te voelen, terwijl er in andere delen van de regio al een magnitude van 4 tot 6 gemeld werd.

Volgens het (CWB) startte de aardbeving in het schilderachtige Tailuge-gebied met een intensiteit van 5. Taiwan wordt vaak getroffen door aardbevingen en voorlopig valt de schade die deze aardbeving heeft veroorzaakt nog mee. Er zijn momenteel nog geen gewonden gemeld, maar het gevaar is er nog niet geweken.