Aardbeving met magnitude 5,5 treft Iran

16 februari 2020

15u54

Bron: Belga

In het zuiden van Iran heeft zich zondagnamiddag een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter voorgedaan. Dat meldt het Amerikaans geologisch instituut (USGS). De overheid en de lokale media maken voorlopig geen melding van schade.

De aardbeving deed zich rond 16.00 uur lokale tijd (13.30 uur in België) voor. Het epicentrum van de schok bevond zich vlak bij het eiland Qishm, ten zuiden van Iran, op 13 kilometer diepte.

Het is nog niet duidelijk of de aardbeving schade heeft aangericht. Een woordvoerder van de Iraanse hulpdiensten zegt dat er teams naar de regio zijn gestuurd om de schade in te schatten en om eventuele slachtoffers bij te staan.

Iran ligt aan de rand van verschillende tektonische platen, waardoor er regelmatig aardbevingen zijn. De laatste grote beving vond plaats in november 2017 in de provincie Kermanshah. Toen vielen 620 doden.