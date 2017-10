Aardbeving met magnitude 5,1 voor de Griekse kust

06u22

Bron: Belga

0

EPA De aardbeving was voelbaar tot in Athene.

In de Egeïsche Zee heeft zich gisterenavond een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,1 op de schaal van Richter. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut USGS. De schok, waarvan het epicentrum op ongeveer 140 kilometer ten noordoosten van Athene lag, was voelbaar tot in de Griekse hoofdstad.