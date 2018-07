Aardbeving met kracht van 6,4 schrikt Indonesisch eiland in de buurt van Bali op: geen tsunamigevaar lva

29 juli 2018

02u05

Bron: Belga 0 Een aardbeving met een magnitude van 6,4 op de schaal van Richter heeft zondagochtend het Indonesische eiland Lombok getroffen. Het epicentrum bevond zich, volgens het Geofysisch Instituut van de VS (USGS), in de buurt van het dorp Lelongken in het noorden van het eiland, op ongeveer 7,5 kilometer diepte.

Over mogelijke schade of andere gevolgen van de aardbeving is er momenteel geen nieuws. Van tsunamigevaar is geen sprake. Lombok ligt ten oosten van het toeristische eiland Bali.