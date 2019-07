Aardbeving met kracht van 6,4 schrikt Californië op HL

05 juli 2019

Inwoners van Californië werden opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4. De schok werd gevoeld van Los Angeles tot in Las Vegas. Er vielen geen slachtoffers, maar er is heel wat materiële schade.

Gisterenochtend, rond 10 uur plaatselijke tijd, werden de inwoners van Californië opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van Searles Valley, op zo’n 200 kilometer van Los Angeles. Het was de zwaarste aardbeving in de streek in jaren. Na de eerste en hevigste schok werden nog heel wat naschokken gevoeld. Ook de komende week kunnen er nog enkele naschokken volgen, meldt het Amerikaanse seismologisch instituut USGS.

Materiële schade

Ridgecrest, een stad met 27.500 inwoners, werd het zwaarst getroffen. De hulpdiensten moesten er uitrukken voor verschillende branden en het plaatselijke ziekenhuis werd ontruimd. Verschillende patiënten moesten worden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Op verschillende andere plaatsen werd schade aan gebouwen en wegen gemeld. Op sociale media verschenen heel wat foto’s van schade in huizen en winkels.

Er is geen sprake van slachtoffers.