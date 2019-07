Aardbeving met kracht van 6,4 in zuiden van Californië ADN

04 juli 2019

20u13

Bron: Belga, Reuters 14 In het zuiden van de Amerikaanse staat Californië heeft zich vandaag om 10.33 uur (plaatselijke tijd) een aardbeving met een kracht van 6,4 voorgedaan. Dat meldt het Amerikaanse geologisch bureau USGS. Volgens lokale media was het de krachtigste schok in de streek in jaren.

Het epicentrum van de beving bevond zich in woestijngebied in de buurt van Ridgecrest, zowat 240 km ten noordoosten van Los Angeles. Volgens het USGS was de beving ondiep (8,7 kilometer diepte), waardoor het effect ervan versterkt werd. Het lange en trage geschud werd tot in miljoenensteden Los Angeles en Las Vegas gevoeld, en werd gevolgd door een reeks naschokken.

Er is op dit moment geen sprake van grote schade of slachtoffers, maar er is wel schade. In het gebied rond de stad Ridgecrest zijn reddingswerkers bezig met zo’n 24 oproepen, gaande van medische assistentie tot het blussen van branden. Ook de brandweer van het graafschap San Bernardino, in het zuidoosten van de staat, meldt dat er hier en daar aan gebouwen en wegen schade is veroorzaakt.

Paul Caruso, geofysicus bij het USGS, vertelt aan de New York Times dat de schade heel wat aanzienlijker had kunnen zijn als de beving niet in woestijngebied maar dichter bij Los Angeles had plaatsgevonden. “Een aardbeving met deze kracht bij een grote stad zou grote verwoesting veroorzaken en waarschijnlijk ook heel wat doden.”

In 1994 werd de stad Northridge getroffen door een beving van 6,6, met tientallen doden tot gevolg en miljarden dollars schade.

Earthquake in Los Angeles.. about 20 seconds of continuous shaking in Studio City. #Didyoufeelit #EarthQuake #LA pic.twitter.com/UujjDf21md Gadi Schwartz(@ GadiNBC) link

6.4 earthquake this morning- got our pool moving pretty good. #earthquake #losangeles #california pic.twitter.com/WPH7kD0BHu Jason Rebillot(@ jasonrebillot) link

Wow! A guest at The Venetian in Las Vegas shared this video of the shaking they say because of the #earthquake: https://t.co/GGfL41Jph0 pic.twitter.com/jZLO0uaW1A KSNV News 3(@ News3LV) link

That was a huge one Lana Del Rey(@ LanaDelRey) link

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss. Ava DuVernay(@ ava) link

#earthquake We are aware of the significant earthquake that just occurred in SoCal PLEASE do NOT call 9-1-1 unless there are injuries or other dangerous questions Please do not call for questions LAFD(@ LAFD) link

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha Zomo(@ zomo_abd) link

M6.4 #earthquake (#sismo) strikes 219 km NE of Los Angeles (#California) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/IZkecqeaw0 EMSC(@ LastQuake) link