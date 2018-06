Aardbeving met kracht van 5,8 in Guatemala ADN

18 juni 2018

06u39

Bron: Belga 0 In het zuiden van Guatemala heeft zich gisterenavond een aardbeving met een magnitude van 5,8 voorgedaan. Dat meldt de Mexicaanse seismologische dienst (SSN) op Twitter. De aardschok was ook voelbaar in de zuidoostelijke Mexicaanse deelstaat Chiapas.

Volgens SSN vond de beving plaats om 9.32 uur lokale tijd (4.32 uur Belgische tijd) en lag het epicentrum op een diepte van 10 kilometer. De Amerikaanse geologische dienst USGS stelt de kracht van de aardschok op 5,6 en het epicentrum nabij de plaats Guanagazapa, niet ver van de Guatemalese westkust.

Voorlopig zijn er geen meldingen van slachtoffers of zware schade.

Zoektocht overlevenden vulkaanuitbarsting stopgezet

Twee weken na de uitbarsting van de vulkaan Fuego in Guatemala hebben de autoriteiten de zoektocht naar overlevenden stopgezet. "De zoekacties in de dorpen San Miguel Los Lotes en El Rodeo worden beëindigd", aldus de rampendienst van het Centraal-Amerikaanse land. "Het gebied is onbewoonbaar en zeer gevaarlijk." Door de sterke regen en nieuwe uitbarstingen waren de bergingswerken eerder al verschillende keren onderbroken.

Na de uitbarsting van 3 juni kwamen zeker 110 mensen om, 197 mensen zijn nog altijd vermist. 186 huizen zijn, volgens de autoriteiten, volledig vernield, en 750 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er moet 500 miljoen quetzal (ongeveer 58 miljoen euro) geïnvesteerd worden voor de heropbouw, schatte president Jimmy Morales eerder deze week.