Aardbeving met kracht van 5,3 treft Griekenland TTR

30 oktober 2018

06u16

Bron: Belga 1 Griekenland is deze ochtend opgeschrikt door een aardbeving met een matige sterkte. Het epicentrum van de beving met een kracht van 5,3 lag volgens het geofysisch instituut in Potsdam ten zuidwesten van het eiland Zakynthos. Het aardbevingsobservatorium van de VS (USGS) zegt dat het epicentrum bij de gemeente Mouzaki in de regio Thessalië ligt.

Er zijn momenteel geen berichten van mogelijke slachtoffers of schade. Vorige week nog was er een aardbeving met een sterkte van 6,4 bij het eiland Zakynthos. Die aardbeving kon in een ruime regio worden waargenomen.