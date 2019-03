Aardbeving met kracht van 5,3 treft Griekenland: voorlopig geen slachtoffers NLA

30 maart 2019

15u28

Bron: Belga 0 Griekenland is vandaag door een aardbeving met een kracht van 5,3 op de schaal van Richter getroffen. De schok was te voelen tot in de hoofdstad Athene. Er zijn voorlopig geen slachtoffers. Dat melden officiële instanties.

Het epicentrum van de aardbeving bevond zich op 14 kilometer diepte ter hoogte van de Golf van Korinthe, 200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad. De hulpdiensten zijn uitgerukt, maar er zijn voorlopig geen doden of gewonden.

De Golf van Korinthe

De Golf van Korinthe is een inham van de Ionisch Zee en in die zee botsen de Euraziatische en Afrikaanse tektonische plaat met elkaar. De wrijvingen van beide platen lokken sterke aardbevingen uit. In 1953 kostte een aardbeving met een sterkte van 7,2 in de regio 500 mensen het leven. Bijna alle dorpen op de eilanden Kefalonia en Zakynthos werden toen met de grond gelijk gemaakt.

In juli 2017 vielen er twee doden bij een aardbeving van 6,7 op de schaal van Richter en aan aardbeving in 1999 kostte het leven van 143 mensen.