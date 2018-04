Aardbeving met kracht van 2,8 in Nederlandse Groningen lva

14 april 2018

01u08

Bron: ANP 0 Bij 't Zandt, een dorpje in de provincie Groningen in Nederland, is vrijdagavond een aardbeving geweest. Het KNMI bevestigt dat het gaat om een beving met een kracht van 2,8.

Op de redactie van een plaatselijke radiozender kwamen even na 23.30 uur tientallen meldingen binnen. "Ik zat te schudden op de bank'', aldus iemand uit Westeremden, een dorp in de buurt.

Ook op Twitter wordt melding gemaakt van de beving. Volgens een woordvoerder van het KNMI was sprake van "een echt sterke beving, die in een behoorlijk gebied kan zijn gevoeld".

Op 11 februari was er een beving van 2,2 bij het Groningse plaatsje Garrelsweer. Op 8 januari was er een zwaardere beving van 3,4 bij Zeerijp, eveneens in Groningen.

Recente aardbeving in Nederland: op 2018-04-13 om 21:31:35 UTC (23:31:35 NL) vond in Garsthuizen een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.8 (reviewed). https://t.co/k2kLFY5bEP pic.twitter.com/t5PzPtKS3W KNMI(@ KNMI) link