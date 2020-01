Aardbeving met kracht 5,3 treft zuiden van Mexico ttr

Bron: belga 4 De staat Oaxaca in het zuiden van Mexico is vandaag getroffen door een aardbeving met een magnitude van 5,3. De lokale autoriteiten hebben gemeld dat er schade is.

Het epicentrum lag ten zuiden van de stad Ixtepec, aldus de nationale seismologische dienst. Volgens een bron bij de Civiele Bescherming zijn er op twee plaatsen verschillende huizen beschadigd.

Oaxaca werd op 7 september 2017 getroffen door een aardbeving met een kracht van 8,2 die in verschillende steden schade veroorzaakte. Enkele dagen later, op 19 september, volgde een beving met een magnitude van 7,1 in verschillende staten en in het bijzonder in Mexico-Stad. Bij die beving kwamen 369 mensen om het leven.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 10 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX 16/01/20 20:07:18 Lat 16.48 Lon -95.10 Pf 8 km pic.twitter.com/dxHLzLD7XU Sismologico Nacional(@ SismologicoMX) link