Aardbeving in Rome, geen schade

24 juni 2019

00u29

In de buurt van de Italiaanse hoofdstad Rome is er zondagavond een aardbeving gemeten met een magnitude van 3,7. Er zijn geen meldingen van gewonden of grote schade.

Het epicentrum van de beving lag op negen kilometer diepte vlakbij Colonna, een plaatsje ten oosten van Rome. Daar verlieten veel mensen na de beving wel huizen.

Grote schade zou er niet zijn. In Rome werd wel een metrolijn een tijdje onderbroken om controles uit te voeren.

Aardbevingen komen vaak voor in Italië, vooral in de Abruzzen. In de stad Amatrice kwamen drie jaar geleden 300 mensen om het leven bij een beving met een magnitude van 6.