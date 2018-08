Aardbeving in Lombok eist minstens tien doden. Vlaming ter plaatse: "Het houdt maar niet op" FT

20 augustus 2018

07u51

Bij de nieuwste aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn zondag minstens 10 mensen om het leven gekomen en 24 anderen gewond geraakt. Dat zegt de woordvoerder van het rampenbestrijdingsagentschap, Sutopo Nugroho. Daarnaast richtte de nieuwe beving ook schade aan heel wat gebouwen aan en legde ze de stroomvoorziening op het populaire vakantie-eiland lam.

De beving zondag had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een magnitude van 6,9 en werd in de ochtend voorafgegaan door een beving met een kracht van 6,5. Vijf van de tien dodelijke slachtoffers vielen op het eiland Sumbawa, dat ten oosten van Lombok ligt.

De zware naschok was ook voelbaar op Munduk, op Bali. Dat zegt de Vlaming Bregt Vyvey. Hij is samen met zijn vriendin Karen Somers op wereldreis en verblijft al drie maanden in Indonesië. "We zijn het hotel moeten uitlopen. Deze naschok was heviger dan alle andere. Mijn zus en moeder zijn momenteel op bezoek: zij hebben in nog geen twee dagen tijd al drie naschokken meegemaakt."

Bregt en zijn vriendin waren ook in Lombok toen op 5 augustus zeker 460 mensen het leven lieten na die andere zware aardbeving met een kracht van 6,9. 7.800 anderen raakten toen gewond en 417.000 mensen moesten hun huis verlaten. De schade bedraagt na die aardbeving al meer dan 500 miljoen dollar. Het eiland is sindsdien herschapen in een rampgebied. Bregt: "De inwoners hier hebben nog een heel lange weg te gaan. Het houdt maar niet op voor hen."

Het jonge koppel heeft vrienden gevraagd centen te doneren. "Ook wij hebben matrassen, babyspullen zoals pampers en medicatie aangekocht. Meermaals per week vertrekt vanuit een verzamelpunt hier ter plaatse een vracht vol gerief naar het ergst getroffen gebied."

Slachtoffers

Volgens Sutopo Nugroho is het aantal slachtoffers bij de nieuwe beving relatief beperkt omdat de bewoners beter voorbereid waren. "Mensen bleven buiten en in tijdelijke schuilplaatsen toen de aardbeving gebeurde, waardoor veel dodelijke slachtoffers zijn vermeden", zegt hij.