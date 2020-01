Aardbeving in Indonesië, intussen volop strijd tegen overstromingen (met onder meer kunstmatige regen) ADN

07 januari 2020

11u24

Bron: Belga 3 Een zware aardbeving heeft vandaag het noordwesten van Indonesië getroffen. Dat meldt USGS, het Amerikaanse geofysisch instituut. Tegelijkertijd heeft Indonesië het risico op meer overstromingen in het land kunnen verminderen d oor wolken kunstmatig op te breken alvorens ze de hoofdstad Jakarta zouden bereiken. Sinds nieuwjaarsdag worden Jakarta en omgeving zwaar getroffen door hevige regen en overstromingen.

De aardbeving met een magnitude van 6,2 vandaag deed zich voor op een diepte van 20 km, nabij het eiland Simeulue, ten westen van het grote eiland Sumatra. Volgens de eerste berichten is er geen grote schade en vielen er geen slachtoffers. Er geldt ook geen tsunami-alarm.

Het is wel opnieuw natuurgeweld, nadat Indonesië sinds het begin van het jaar al geteisterd wordt door zware regen, overstromingen en grondverschuivingen. Daarbij zijn al zeker 67 mensen omgekomen, meer dan 36.000 mensen zijn uit hun woning verdreven. Vooral hoofdstad Jakarta werd zwaar getroffen.



Sinds vrijdag probeert de eilandengroep wolken op een kunstmatige manier door te breken. Gisteren schoten twee vliegtuigen zo’n 26.000 kilogram zout door de wolken boven de Javazee en de Straat van Soenda. Op die manier viel de regen nog voor ze Jakarta of diens omgeving kon bereiken, waardoor verdere overstromingen vermeden konden worden. De acties zullen worden voortgezet zolang het nodig is, meldt het Indonesische rampenagentschap vandaag.