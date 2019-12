Aardbeving in de buurt van Firenze HLA

09 december 2019

10u55

Bron: Belga 2 Een aardbeving met een magnitude van 4,5 heeft deze ochtend de Mugello getroffen, een ruraal gebied in de buurt van Firenze. Dat zegt het Italiaanse geofysische en vulkanologische instituut (INGV) maandag. Niemand raakte gewond.

De aardbeving deed zich voor om 4.30 uur vanochtend. Het epicentrum lag tussen de gemeenten Scarperia e San Piero en Barverino del Mugello op een diepte van 9 kilometer. "Er is geen melding van schade aan mensen of gebouwen", tweette de Italiaanse burgerbescherming. Wel werd het treinverkeer via Firenze enkele uren stilgelegd, evenals de hogesnelheidstrein tussen Rome en Milaan, om mogelijke schade te onderzoeken.

Op Twitter verschenen enkele foto’s en filmpjes van net na de aardbeving.

#Terremoto in provincia di #Firenze. Le foto che ci arrivano da #Barberino, dove è stata lesionata anche la Chiesa. Si vedono alcuni interni delle case e il supermercato. pic.twitter.com/ipJXPQfoOF Tgr Rai Toscana(@ TgrRaiToscana) link