Aardbeving in Chinese stad die in 1976 werd verwoest door beving jv

12 juli 2020

08u49

Bron: ANP/AFP 0 In de Noord-Chinese stad Tangshan was zondag een aardbeving met een kracht van 4.7, melden seismologen van de Amerikaanse dienst USGS. De beving bracht bij inwoners herinneringen boven aan de aardbeving van 1976 die de stad verwoestte.

Het epicentrum van de beving was in een woonwijk net buiten het centrum van de stad die ongeveer 200 kilometer ten oosten van Peking ligt. De seismologische autoriteit van China stelde de magnitude op 5.1 en zei dat die zich voordeed op een diepte van 10 kilometer.

Op 28 juli 1976 werd Tangshan, toen een kolenmijnstad met ongeveer een miljoen inwoners, vernietigd door een aardbeving met een kracht van 7.8 en de daaropvolgende naschok van ongeveer 15 uur later. China zegt dat destijds ongeveer 240.000 mensen zijn gedood, hoewel algemeen wordt aangenomen dat het aantal om politieke redenen is afgezwakt.

Tot nu toe zijn er geen meldingen over schade. Wel is volgens staatspersbureau Xinhua het treinverkeer opgeschort totdat alle spoorweginfrastructuur in het gebied is geïnspecteerd op mogelijke schade. Op videobeelden die door Chinese staatsmedia op Twitter zijn geplaatst is te zien hoe producten uit winkelschappen in de stad vallen.

"Ik ben nog steeds een beetje bang. Het is tenslotte een aardbeving van 5.1", vertelde een receptioniste van het Tangjiashanhe Hotel in de stad telefonisch tegen persbureau AFP. "Ik was 12 jaar oud toen de aardbeving in Tangshan plaatsvond in 1976.”



