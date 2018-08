Aardbeving? Deze imam bidt gewoon verder (en gaat viraal) Redactie

07 augustus 2018

18u31

Bron: BBC 6 Een video van een imam die zondag bleef bidden terwijl de zware aardbeving zijn moskee op Bali deed schudden, gaat viraal op sociale media. Velen prijzen de man voor zijn moed en vastberadenheid.

In de video is te zien hoe achter de imam mensen wegrennen om zichzelf in veiligheid te brengen. Er waren geluiden te horen "van het plafond en het dak, alsof het ging instorten", zegt een woordvoerder van de Musholla As-Syuhada-moskee aan de BBC. "Dus liepen we weg."

De imam zelf, Arafat, ging echter ongestoord verder met het gebed. "Hij gelooft dat alleen God zijn leven kan nemen, en dat de moskee dus de beste plek is om beschutting te zoeken", klinkt het.

Dodental opgelopen

Het dodental van de aardbeving, die zondag vooral het Indonesische eiland Lombok trof, is intussen opgelopen tot 105. Dat meldt de rampenbestrijdingsdienst BNPB. Dat aantal zal nog verder oplopen, terwijl er in het puin van ingestorte gebouwen verder gezocht wordt naar slachtoffers en overlevenden. Op Bali vielen twee doden.

Twee dagen na de aardbeving zijn dinsdag nog verschillende overlevenden gevonden. Op Lombok werd een man gered uit het puin van een moskee, en een vrouw kon na een urenlange reddingsactie uit een ingestorte winkel bevrijd worden. De Indonesische autoriteiten hopen nog meer overlevenden te kunnen redden.

Hulporganisatie Oxfam meldt dat 20.000 mensen zijn ondergebracht in opvangcentra. Duizenden andere ontheemde inwoners slapen noodgedwongen onder de blote hemel. Oxfam waarschuwt dat schoon drinkwater schaars is vanwege het droge weer van de afgelopen tijd.