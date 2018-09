Aardbeiencrisis breidt uit: ook in Nieuw-Zeeland naalden in fruit FT

23 september 2018

12u02

Bron: ANP & Belga 0 De naaldencrisis in fruit breidt uit. Na Australië heeft nu ook een supermarkt in Nieuw-Zeeland de kleinoden gevonden in haar winkelrekken. Vorige week werden in het buurland al massaal veel aardbeien teruggeroepen om dezelfde reden.

"Er werden naalden gevonden in een bakje aardbeien afkomstig uit West-Australië, dat in een Countdown-supermarkt werd gekocht in Auckland", zei het bedrijf in een verklaring. "Als extra voorzorgsmaatregelen en naar aanleiding van vergelijkbaar advies van de Australische autoriteiten van Volksgezondheid, zouden klanten alle Australische aardbeien in stukken moeten versnijden alvorens ze op te eten", stond nog te lezen.

De aardbeien waren afkomstig van een boerderij in Queensland en werden verkocht in de supermarktketen Woolworths. Daar werden vorige week voor het eerst naalden in het rode fruit aangetroffen. Sindsdien zijn in het hele land al meer dan honderd keer naalden en spelden gevonden in aardbeien, maar ook in bananen en appels. Het lijkt er dus op dat het eerste geval tot kopieergedrag heeft geleid.

Het Australische parlement heeft nu versneld een strengere wet tegen "voedselterroristen" goedgekeurd. De maximumstraf is opgetrokken van tien tot vijftien jaar.

In Nieuw-Zeeland zijn er vooralsnog geen berichten over gewonden of zieken. Countdown zegt in contact te staan met zowel de Nieuw-Zeelandse als de Australische autoriteiten, terwijl ze de zaak onderzoeken.

