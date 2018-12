Aanzienlijke afname plofkraken met zware explosieven in Nederland: van 62 opgeblazen automaten in 2017 naar 35 dit jaar lva

24 december 2018

05u06

Bron: Belga/ANP 0 Het aantal plofkraken waarbij zware explosieven worden gebruikt, is aanzienlijk gedaald dit jaar in Nederland. Werden er in 2017 nog 62 bankautomaten opgeblazen, tot dusver waren dat er dit jaar 35. De pakkans is fors. De politie arresteerde dit jaar 89 verdachten, meldt De Telegraaf.

In de strijd tegen de golf aan plofkraken scherpte het Openbaar Ministerie de richtlijnen voor strafeisen tegen verdachten aan. Maar waar politie en OM een groot gevaar zien voor gebouwen én mensen, zien rechters geen concreet gevaar voor mensen. Betere risicoanalyses moeten rechters ook hiervan overtuigen.

Politie en justitie zijn blij met de daling. "Maar we zien dat een groep 'diehards' toch doorgaat met het opblazen van automaten. Het is een constante wedloop tussen ons en de criminelen", zegt landelijk overval-coördinator Jos van der Stap.

Toen de Nederlandse banken twee jaar geleden de bankautomaten beter beveiligden tegen plofkrakers die gasexplosies veroorzaakten in de geldbakken, zetten criminelen zware explosieven in als antwoord. Veelal zelfgemaakte bommen met explosief materiaal uit zwaar vuurwerk of granaten veroorzaken zware schade. Ook was er dit jaar een plotse stijging van het aantal plofkraken in België.