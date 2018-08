Aanwijzingen voor seksuele handelingen in huis waar Nsimire (14) verbleef Christy Dollen

24 augustus 2018

15u49

Bron: AD 1 De 33-jarige man die woensdagavond is aangehouden in verband met de zaak rond de vermiste Nsimire (14) uit Den Haag, wordt ook verdacht van 'mogelijke ontucht' met de tiener. Zijn voorarrest werd vandaag met veertien dagen verlengd. De tiener werd woensdag teruggevonden.

De woning van de man werd afgelopen woensdag doorzocht, nadat het meisje na drieënhalve week vermist te zijn, door agenten werd gevonden. In het huis werden aanwijzingen gevonden dat er seksuele handelingen zijn verricht. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. De verdachte is daarom ook voorgeleid op verdenking van mogelijke ontucht. Onduidelijk is of dit met of zonder dwang is gebeurd.

De Hagenaar wordt verder verdacht van 'het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag'.

Verborgen

Nsimire verdween vandaag precies vier weken geleden - op vrijdag 27 juli - en werd afgelopen woensdag na een tip door agenten weer gevonden. Het vermoeden bestaat dat de verdachte Hagenaar haar heeft geholpen om verborgen te blijven.

Vooralsnog is nog geen duidelijk beeld ontstaan van de drieënhalve week dat het meisje werd gemist. Het onderzoek daarnaar wordt nog doorgezet.