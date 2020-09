Aanvraag om per brief te stemmen is verpakt in reclame voor Trump: “What the fuck is dit?” SF

18 september 2020

10u00 0 Stemmen via de post voor de presidentsverkiezingen is een ingebakken traditie in de VS. Zeker dit jaar zijn de aanvragen voor het desbetreffende ‘absentee ballot request form’ enorm talrijk.



Met dat formulier hoef je namelijk niet naar het stembureau - iets waar velen zich wel in kunnen vinden tijdens deze door virusdeeltjes gecontroleerde periode.

Verschillende Amerikanen zijn echter niet opgezet met de manier waarop ze hun aanvraagformulier voor een stembrief hebben ontvangen. Dat lijkt namelijk enorm hard op een doordeweeks reclamefoldertje voor Trump, zo bleek uit een aantal formulieren die in de staat North Carolina werden verstuurd. De formulieren werden door de Republikeinse partij verstuurd naar burgers, wat op zich wel niet ongebruikelijk is. Ook de Democratische partij stuurt formulieren om kiezers te overtuigen te gaan stemmen.

Maar de opvallende reclame voor Trump schiet vooral bij Democratische kiezers in verkeerde keelgat. Dat vooral die kiezers op dit moment een voorkeur hebben voor een stemming via post, en hun Republikeinse tegenhangers veel minder, doet daar weinig goeds aan. Een ongelukkige campagne of opzettelijke sabotage door Trump? Aangezien de president zich eerder al resoluut kantte tegen de stemming via postbus, neigen sommige Amerikanen eerder naar de laatste theorie.