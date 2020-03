Aanval op olietanker voor kust van Jemen verijdeld YV

04 maart 2020

15u33

Bron: ANP, Belga 1 Voor de kust van Jemen is een olietanker aangevallen door een vaartuig met explosieven. De poging om de tanker op te blazen is verijdeld, aldus een woordvoerder van de Arabische militaire coalitie. De tanker was op weg naar de haven van Aden, in Jemen. De woordvoerder zei niet wie achter deze aanval zou zitten.

De tanker, die in de richting van de Golf van Aden voer, werd volgens de woordvoerder door in totaal vier vaartuigen belaagd. Het is onduidelijk hoe de Arabische militaire coalitie de aanslag voorkomen heeft. De olietanker bevond zich op 90 zeemijl ten zuidwesten van de haven van Nishtun. De coalitie beschuldigde eerder Jemenitische rebellen van dergelijke aanvallen op de scheepvaart bij Jemen.

In Jemen woedt een slepende burgeroorlog, waar rebellen uit het noorden (die Houthi’s worden genoemd) vechten met onder andere een internationaal erkende regering. De Golfstaten (kleine Arabische landen in het Midden-Oosten die grenzen aan de Perzische Golf, red.) steunen die omdat ze stellen dat Iran de rebellen domineert.

Sjiitisch Iran en de door streng soennitische families geregeerde Golfstaten rivaliseren met elkaar om invloed in het Midden-Oosten. Afgelopen jaar waren er meerdere incidenten met olietankers in de wateren tussen Iran en het Arabisch schiereiland. Die worden in verband gebracht met de Iraans-Arabische spanningen.