Aanval op militaire academie in Kaboel opgeëist door IS TK

29 januari 2018

06u16

Bron: Belga 0 Bij de aanval op een militaire basis nabij een grote militaire academie in het Afghaanse Kaboel zijn minstens negen doden gevallen: vijf Afghaanse soldaten en vier aanvallers. De aanval is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

Twee aanvallers bliezen zich op, twee anderen zijn doodgeschoten en een vijfde is opgepakt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Daarnaast zijn vijf soldaten om het leven gekomen. Tien Afghaanse soldaten raakten gewond.

De aanval startte om 5 uur lokale tijd en duurde ongeveer vijf uur, aldus de woordvoerder. Hij ontkende de eerdere berichten dat de Marshall Fahim Defence University zelf ook was aangevallen. Het doel van de aanval was volgens de woordvoerder de nabijgelegen basis van de 111e brigade. Het is niet onmiddellijk duidelijk of het hier om een semantisch verschil gaat, om een nieuwe mislukking van de veiligheidsdiensten bij de bescherming van een zwaarbewaakte site te verhullen.

IS eiste de aanval op via het propagandakanaal Amaq, zei de SITE Intel Group, een organisatie die de onlineactiviteiten van terroristische organisaties volgt.