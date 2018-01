Aanval op Intercontinental Hotel in Kaboel na 12 uur nog steeds aan de gang: minstens vijf doden Drie aanvallers zijn uitgeschakeld Redactie

20 januari 2018

18u28

Bron: Belga, Reuters, BBC News 0 Bij de aanval op het Intercontinental Hotel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn vijf doden gevallen. Dat blijkt uit een eerste officiële balans van de inlichtingendienst NDS. Er werden ook acht gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De aanval is nog steeds niet opgeëist. De operatie in het vijfsterrenhotel is na bijna twaalf uur nog steeds aan de gang.

Er zijn bij het hotel in de ochtend nog altijd schoten te horen, nadat gisteravond gewapende aanvallers het hotel waren binnengedrongen. Volgens de Afghaanse zender Tolo News is de situatie, zo'n tien uur na het begin van de aanval, echter wel enigszins gekalmeerd.

Donderdagavond rond 21 uur lokale tijd (17.30 uur Belgische tijd) drongen vier aanvallers het zes verdiepingen tellende gebouw binnen. In het hotel was dat moment een huwelijksfeest aan de gang en een conferentie met IT-experten.

Afghaanse speciale eenheden kwamen ter plaatse en begonnen het gebouw verdieping per verdieping vrij te stellen. Daarbij doodden ze drie van de vier aanvallers. De laatste schutter heeft zich nu met enkele gijzelaars verschanst. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde eerder al dat de trouwgasten in veiligheid zijn.

Tijdens de aanval zou ook vuur zijn uitgebroken in een deel van het hotel, zo bevestigden het ministerie en de politie. De daders zouden op hun weg door de keuken daar brand hebben gesticht.

Vijf dodelijke slachtoffers

Het NDS bevestigt nu dat bij de aanval minstens vijf doden zijn omgekomen en dat in de loop van de nacht acht gewonden geëvacueerd konden worden. Lokale media, waaronder tv-zender Tolo, berichtten echter op basis van ooggetuigen al dat er minstens vijftien doden en gewonden zouden zijn gevallen.

Hoeveel gasten er nog in het hotel zitten, is niet duidelijk. Het is ook niet zeker of er internationale gasten aanwezig waren in het hotel. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lanceerde op Twitter al een oproep om de ambassade te contacteren "indien u weet heeft van Amerikaanse burgers in het Intercontinental Hotel".

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook geen weet van Belgen in het hotel. De ambassade in het Pakistaanse Islamabad volgt de situatie wel op, luidt het.

Het Intercontinental, dat op een heuvel ten westen van Kaboel ligt, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.